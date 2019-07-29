شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16544 نقطة. Advertisements فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 527 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1363 نقطة.

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