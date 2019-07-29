شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% خاسرا 5.99 نقطة ليصل إلى مستوى 8806.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.27% رابحا 10.13 نقطة ليصل إلى مستوى 3774.62 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 25.3 مليون سهم بقيمة 616.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 99 شركة. Advertisements وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.24%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.39%، ثم مسك بنسبة 3.45%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "دله الصحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.97% ثم حلوانى إخوان بنسبة 2.18%، ثم الإنماء بنسبة 1.95%.

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