شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..جهاز المشروعات الصغيرة يعرض خطة تنمية المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم جهاز تنمية المشروعات مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضرى، بالمناطق غير المخططة، والذي يقوم الجهاز، بتنفيذه بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.
يشارك بالمؤتمر، نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، ومحافظي القاهرة والجيزة، وممثلى الاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية، وسيشمل عرض كامل لخطة الدولة التى يشارك فيها جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمناطق العشوائية.
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