شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفاصوليا لـ27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الفاصوليا ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو في سوق الجملة بالعبور، إلى 27 جنيه للكيلو، وهو ما يعني انها تصل إلى الأسواق إلى 30 جنيها للكيلو.

وكشف حاتم النجيب أن أسباب ارتفاع أسعار الفاصوليا في السوق، يأتي بسبب انخفاض كميتها في السوق، وذلك فترة تبادل الموسم، إضافة اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال عليها خلال تلك الفترة.

وأضاف النجيب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار الفاصوليا ستتراجع مرة آخرة مع دخول الإنتاج الجديد في الأسواق، وذلك مع نهاية فصل الصيف، مؤكدا أن أسعار جميع الأصناف الخضروات والفاكهة، تشهد انخفاضا عن العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع نسبة المعروض في الأسواق.