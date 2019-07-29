شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدريس (4200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.42% بما يعادل 0.90 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 36.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 39.81 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.70 ومستوى المقاومة 39.80 .