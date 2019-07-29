شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 3.00 دينار ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 310.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 330.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 310.00 ومستوى المقاومة 323.00 .