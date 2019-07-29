شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك الكويت الدولي (KIB) ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي ، وسط ارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 6.00 دينار ، في إطار استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 290.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 310.89 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 300.00 .