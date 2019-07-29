شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يستقبل دفعه إيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) بتداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليرتفع من جديد ، وصل في آخر جلساته للاستناد لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسبه ذلك الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ، ليحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 1.06% بما يعادل 0.40 دينار ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 37.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 39.60 .