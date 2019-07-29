شكرا لقرائتكم خبر عن برقان وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك برقان (BURG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة الفرعي 355.00 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.71% بما يعادل 6.00 دينار ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ،خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 355.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 385.71 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 350.00 ومستوى المقاومة 370.00 .