شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يكافح لاختراق مستوى مقاومة محوري – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط محاولات سهم الشركة الخليجية (8260) باكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على الارتفاع ، ووسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية كمحاولة أيضاً لتصريف تشبعه الشرائي بها ، انخفض السهم في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.46% بما يعادل -0.06 ريال ، وذلك في ظل محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة 13.31 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 18.52 إلى 10.10) ، ويتأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير .

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ولهذا تستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.31 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 14.30 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.55 ومستوى المقاومة 14.00 .