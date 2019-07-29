شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم معادن (1211) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر اختباره لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، بالتزامن مع ملامسته أيضاً لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما مثل ضغطاً سلبياً مضاعفاً أجبر السهم على التراجع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.61% بما يعادل -1.30 ريال ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 43.80 ، طيلة ثبات المقاومة 50.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.00 ومستوى المقاومة 52.00 .