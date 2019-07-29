شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 10.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 0.08 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.75 ومستوى المقاومة 10.20 .