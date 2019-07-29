شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم القصيم القابضة للاستثمار (6020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 0.14 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.02 ، ليستهدف أولى مستوياته المقاومة 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.25 المقاومة 12.00 .