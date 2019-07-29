- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سايكو (8100) ارتفاعاً في آخر جلساته ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وبدء ظهور تقاطع إيجابي به ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.23% بما يعادل 0.44 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.00 ليتأكد لنا اختراقه أيضاً لخط الاتجاه الهابط ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر سايكو يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 29-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.