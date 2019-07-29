شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سايكو (8100) ارتفاعاً في آخر جلساته ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وبدء ظهور تقاطع إيجابي به ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.23% بما يعادل 0.44 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.00 ليتأكد لنا اختراقه أيضاً لخط الاتجاه الهابط ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.50 .