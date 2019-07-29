شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان نتائجه بساعات..10 معلومات عن بحث الدخل والإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عامين ينفذ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحث يسمى "الدخل والإنفاق"، يتم هذا البحث لأهداف ومنهجية معينة، ليخرج بنتائج هامة حول عدد الفقراء فى الدولة ونسبتهم وتحديد خط الفقر ومن هم تحته.

وقبل إعلان النتائج بساعات، يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات، توضح ما هو بحث الدخل والإنفاق وأسباب تنفيذ جهاز الإحصاء له؟، خاصة أنه يتم من خلال هذا البحث، دراسة مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى وقياس دخله ونفقاته على مدار العام، وبالتالى معرفة نسبة الفقر.

1- بحث الدخل والإنفاق، هو دراسة إحصائية يجريها جهاز الإحصاء على عينة من الأسر المصرية بمختلف المحافظات، كل عامين.

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2- ينفذ بحث الدخل والإنفاق فى مدة تصل لعام تُقضَى فى العمل الميدانى، ثم تجمع نتائجه من 2- 3 أشهر من وقت انتهاء البحث.

3- يدرس البحث مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى ويقيس دخله ونفقاته على مدار العام.

4- من أهم نتائج البحث التى يخرج بها، معرفة نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة.

5- من خلال إجراء بحث الدخل والإنفاق يتحدد خط الفقر ومن يعيشون تحته.

6- نُفذ البحث الحالى لعام 2018 على عينة من الأسر المصرية بلغ عددها 26 ألف أسرة بمختلف المحافظات.

7- تم البدء فى تنفيذ بحث الدخل والإنفاق لعام 2018، مطلع أكتوبر 2017.

8- انتهى العمل الميدانى للبحث فى نهاية أكتوبر 2018.

9- تُعلن الحكومة النتائج النهائية لبحث الدخل والإنفاق مساء اليوم الاثنين.

10- توقعات بارتفاع خط الفقر من 482 جنيها، وفقا لنتائج البحث السابق لعام 2015 إلى 800 جنيه تقريباً فى البحث الحالى لعام 2018.