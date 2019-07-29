شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تواصل سحب الأراضى من غير الجادين لإعادة استغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إجراءات سحب الأراضى من غير الجادين، بهدف إعادة استغلال الأراضى وإعادة طرحها كشواغر فى المناطق الصناعية المختلفة بحسب مصدر فى الهيئة.

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وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة مضت فى إجراءات سحب ما بين 800 إلى 900 قطعة أرض من غير الجادين، مشيرا إلى أن هناك من يطالب بالتصالح والتعامل على الأرض واستغلالها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم إعادة طرح الأراضى مرة أخرى، عقب سحبها فى حالة عدم توفيق أوضاع أصحابها، بهدف استغلالها من قبل الجادين، لافتا إلى أنه تم وضع جدول زمنى لاستغلال الأرض، والتعامل عليها، كما قررت الهيئة منع التصرف أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.