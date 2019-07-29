شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المدابغ: فتح أسواق جديدة للتغلب على تراجع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الجلود شهدت انخفاضا كبيرا منذ بداية شهر يوليو، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لتراجع الأسعار عالميا، حيث انخفضت لنسب تجاوزت الـ 70%.

وأضاف مهران في تصريح لـ"الخليج 365"، أن انخفاض أسعار الجلود محليا، حيث انخفضت الأسعار من 500 إلى 100 جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى الآن التنسيق مع مع أعضاء الشعبة من أجل فتح أسواق جديدة تساعد على رفع الأسعار حتى تغطي التكلفة الخاصة بها.

وأشاد مهران، بما وفره مشروع الروبيكي، لاصحاب المدابغ، حيث ساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، مضيفا أن تعاون أصحاب المدابغ في منطقة سور مجرى العيون كانوا متعاونين بالشكل اللائق مع أجهزة الدولة في نقل المدابغ بصورة متحضرة.

والجدير بالذكر أن أسعار الجلود، شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية، حتى وذلك مع اقتراب موسم الأضاحى الذى يشهد وفرة فى إنتاج الجلود من الأضاحي، ولكن تراجعت الأسعار بشكل مفاجئ بنسبة تفوق الـ 70%.