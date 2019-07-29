شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز»: إقفال «ميراك-1» لعدم وجود كميات تجارية من الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
بعد يوم عن إعلانها عن كشف كبير في كردستان العراق، قالت «دانة غاز» أمس أن أعمال الحفر الخاصة ببئر «ميراك-1» في القطاع السادس في مصر لم تسفر عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، مشيرةً إلى أنه تم إقفال البئر.
وتوقعت الشركة أن تكون تكاليف أعمال حفر «ميراك-1» أقل من الميزانية الموضوعة، منوهةَ إلى أنها ستطلع السوق من خلال بياناتها المالية على إجمالي التكاليف الخاصة بالحفر، وذلك عند الانتهاء من الإجراءات المحاسبية الخاصة بذلك.
وذكرت الشركة في بيان: تحتوي منطقة امتياز التنقيب في القطاع السادس على ما لا يقل عن ثلاثة مواقع مستقلة قد يتواجد فيها موارد محتملة لا ترتبط بنتيجة حفر بئر «ميراك-1».
وأشارت الشركة إلى أن عملياتها في مصر تسير على النحو المعتاد، حيث أنتجت 34.1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن «دانة غاز» فوضت «بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو» لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.
وفيما رفض متحدث باسم «دانة غاز» التعقيب ولم يرد «تيودور بيكرينج هولت آند كو» على طلب التعليق ل«رويترز» بعد، كانت «دانة غاز» كشفت عن ارتفاع كبير في حصتها في احتياطيات حقلي «خورمور» و«جمجمال» في كردستان العراق لتتجاوز حصتها المليار برميل.
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