«رينو» و«نيسان» تستكشفان التنقل بدون سائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت كل من مجموعة «رينو» و«نيسان» و«وايمو» اتفاقية حصرية لفترة أولية ستستكشف خلالها كل جوانب خدمات نقل الأشخاص والبضائع في فرنسا واليابان بلا سائق.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من مكامن قوة كل طرف وتوسيع الخبرة من خلال تقييم الفرص المتاحة في السوق والتعاون معاً في إجراء بحث عن المسائل التجارية والقانونية والتنظيمية المرتبطة بخدمة التنقل بدون سائق في اليابان وفرنسا. ويعتبر تحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي الذي يتمتع بحضور عالمي ويضع في متناول العملاء مختلف فئات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة الأمثل للتعاون مع «وايمو»، شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تصنّع السائق الأكثر خبرة في العالم والذي قطع مسافة 10 ملايين ميل على الطرقات العامة.

وتشكّل الاتفاقية خطوة أولى نحو تطوير خدمات تنقّل بدون سائق طويلة الأمد ومربحة. وسيجري هذا التحليل أولاً في فرنسا واليابان، مقرّ مجموعة «رينو» و«نيسان» على التوالي، على أن يتوسع ليطال لاحقاً أسواقاً أخرى باستثناء الصين.

ولتعزيز عملية الاستكشاف هذه، ستنشئ «رينو» و«نيسان» شركات مشتركة تركّز على التحالف في كل من فرنسا واليابان.