جني أرباح محدود يوقف المسار الأخضر للأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

سيطر الهدوء على أولى جلسات آخر أسبوع في شهر يوليو، في أسواق المال المحلية، مع عمليات جني أرباح محدودة استهدفت بعض الأسهم، مع ملاحظة استمرار شهية الأجانب والمؤسسات، وإن بدت بنسب متواضعة بالنظر إلى مستويات السيولة.

أظهر تحليل ال«الخليج» اليومي للأسواق، توجهاً نحو الشراء للأجانب (غير العرب)، بصافي استثمار بلغ 17 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.8 مليون درهم في أبوظبي، و3.2 مليون درهم في دبي، كما ضخت المحافظ الاستثمارية أكثر من 40 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً.

واجتذبت الأسواق سيولة ب 275 مليون درهم، منها 182 مليون درهم في دبي، و93 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 247.2 مليون سهم، توزعت بواقع 180.2 مليون سهم في دبي، و67 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% عند مستوى 2846 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والاستثمار.

ونزل قطاع العقار 1.11% بفعل هبوط سهم «إعمار العقارية» 1.34%، و«ديار» 0.59%، و«إعمار للتطوير» 1.08%، و«إعمار مولز» 1.9%، و«الاتحاد العقارية» 0.27%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.25% مع نزول سهم «دبي للاستثمار» 0.72%، في مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.31%، واستقرار «شعاع كابيتال».

يأتي ذلك في وقت ارتفع قطاع البنوك هامشياً مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.57%، وانخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.43%.

وزاد قطاع النقل 1.54% بفعل ارتفاع «أرامكس» 2.53%، و«الخليج للملاحة» 1%، وذلك مع استقرار «العربية للطيران».

من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.73% إلى 5348.49 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك 0.79% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 1.12%.

ونزل قطاع العقار 1.6% إثر نزول «الدار» 1.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.21%. وهبط قطاع الاتصالات 0.56% مع هبوط «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 2% بعد نزول سهم «دانة غاز» 2.78%، و«أدنوك للتوزيع» 1.09%، و«طاقة» 0.65%.

وبالعكس، ارتفع قطاع الاستثمار أكثر من 1% مستفيداً من ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.92%. وفيما يتعلق بتداولات سوق دبي تصدر القائمة «أرامكس» باستقطابه 26.15 مليون درهم، مغلقاً عند 4.45 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة قدرها 21.3 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.43% ليغلق عند 0.934 درهم، ثم سهم «داماك» بتداولات وصلت إلى 20.8 مليون درهم، مغلقاً عند 0.998 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر «دانة غاز» ب 34.5 مليون درهم، مغلقاً عند 1.05 درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة قدرها 24.24 مليون درهم، ليغلق عند 2.32 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 10 ملايين درهم، وأقفل عند 4.88 درهم.

وسجل سهم «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 4.17% مغلقاً عند 0.5 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «إعمار مولز»، الانخفاض الأكثر بنسبة 1.9% وأغلق عند 2.06 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم رأس الخيمة للأسمنت ولامس الحد الأعلى بنسبة 14.51% مغلقاً عند 1.01 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «بلدكو»9.91% وأغلق عند 0.4 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة شراء، منها نحو 20 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و17 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و22.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«الدار العقارية»، و«سوق دبي المالي»، و«الاتحاد العقارية»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات،«جي إف إتش»، و«داماك»،و«ديار».

كما واصلت المحافظ الاستثمارية ضخ المزيد من الاستثمارات، بصافي بلغ 40.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.75 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و14.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 40.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 25.75 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و14.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.