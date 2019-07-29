مخاوف من تباطؤ اقتصادي في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن خبراء اقتصاد أن معاناة كثير من الشركات الألمانية من ضعف التصدير على نحو متزايد سوف يتنامى باستمرار إلى أن يصير ركوداً اقتصادياً يستمر طويلاً.

وأكد خبراء اقتصاد في بنوك ألمانية كبيرة في استطلاع أنه لم يعد يُتداول الحديث في هذه الفترة عن «تراجع اقتصادي» فحسب، ولكن الاقتصاد الألماني يشهد حالياً «مرحلة ضعف مستمرة».

وأشار الخبراء إلى أن استعادة الاقتصاد لزخمه من جديد حتى نهاية العام أمر محل شك حالياً. وأوضحوا أن ضعف النمو يمثل عبئاً بشكل متزايد حالياً على سوق العمل.

وقال إكارت توختفلد الخبير الاقتصادي في «كومرتس بنك»: «التراجع الاقتصادي هو أمر ينتمي بالنسبة لي إلى نظرة تفاؤلية نوعاً ما. أود التحدث عن حركة هبوط ملحوظة».

وأدلت الخبيرة بشركة «أليانز» الألمانية للتأمين كاتارينا أوترمول بتصريحات مشابهة. وقالت: «لم يعد ذلك تراجعاً للنمو، إنه حالة ضعف مستمرة نوعاً ما». (د ب أ)