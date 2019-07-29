«إمباور» تعزز ثقافة تبريد المناطق بين الطلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وبالتعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية(ASHRAE)، عن توزيع نسخ من الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق على كل الجامعات في دبي والإمارات الأخرى، التي لديها أقسام الهندسة المكانيكية.

وأوضحت «إمباور»، أن ذلك يأتي ضمن خطتها لنشر وتعزيز ثقافة أنظمة تبريد المناطق محلياً، بين طلاب الجامعات، وتحفيز الجامعات على إدراج أنظمة تبريد المناطق ضمن المناهج التدريسية، إضافة إلى دعم وتنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة النظيفة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، سيوفر للطلاب في الجامعات، التي تدرس تخصصات الهندسة الميكانيكية، تجربة فريدة من نوعها للتعرف على هذا المجال؛ حيث يحتوي على معلومات أساسية عن مزايا خدمات وأنظمة تبريد المناطق، وكيفية تركيب هذه الأنظمة وتشغيلها بطريقة سهلة ومبسطة، كما سيساعد على تعزيز شغف ووعي المهندسين المستقبليين حول أهمية تطبيق أنظمة تبريد المناطق في تصميم مدن المستقبل.