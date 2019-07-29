تصرفات عقارات عجمان تتضاعف إلى 4.5 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بلغت نحو 4.5 مليار درهم بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت أكثر من الضعف حيث كان حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2018 نحو ملياري درهم وهو مؤشر إيجابي يعكس وضع السوق العقاري ومدى جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية التي قدر عددها بنحو 2430عملية استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة يشهد إقبالاً واسعاً على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر وذلك نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عصرية واستقرار أمني واقتصادي واجتماعي واستحداث القوانين التي تحافظ على حقوق المستثمرين بشكل خاص ما أكسب القطاع العقاري زخماً انعكس إيجاباً على أدائه حيث ساهمت تلك العوامل في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في إمارة عجمان. وأوضح سموه أن السوق العقاري في عجمان يتمتع باستقرار ملحوظ نظراً إلى وجود عدة عوامل أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك فضلاً عن تسليم عدد من المشاريع الضخمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.. مشيراً إلى أن الدائرة تسعى إلى تحقيق الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية وخلق بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق الأطراف المعنية كافة كما نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمحورة حول تحسين بيئة الاستثمار العقاري للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في تسجيل الأملاك العقارية، بالإضافة إلى تنمية وتمكين كفاءات القطاع العقاري.

وأضاف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن الدائرة تحرص على ضمان الشفافية في السوق العقاري وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الريادة.. مؤكداً أن إمارة عجمان تشهد رواجاً ونمواً ملحوظاً بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة عجمان في سبيل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في المجال العقاري حيث تم إطلاق العديد من المبادرات منها خدمة الحاسبة العقارية والتي صممت لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في إمارة عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مباشرة بنظام التصرفات العقارية وتضمن التحديث المستمر على أسعار السوق العقاري من خلال الموقع الرسمي للدائرة أو تطبيقها الذكي.

وأضاف سموه أن التطور الملحوظ الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة يعود في المقام الأول إلى البيئة الاستثمارية المثالية التي وفرتها حكومة عجمان مما أسهم في إنجازات عدة حيث تعتبر إمارة عجمان الأولى عربياً والخامسة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال في محور تسجيل الممتلكات وفق تقرير البنك الدولي لعام 2019.

وأوضح عبد العزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة أنجزت بنهاية شهر يونيو المنصرم أكثر من سبعة آلاف معاملة وألف و 768مبايعة مع تسجيل 609 عمليات رهن بإجمالي حجم رهون بلغ نحو 150 مليون درهم.. مؤكداً أن حي الياسمين والمويهات /‏1/‏ والروضة هي الأحياء الأكثر تداولاً خلال النصف الأول من العام الحالي وأما بالنسبة للقطاعات يعتبر القطاع الجنوبي الأكثر تداولاً.



تذليل الصعاب للنهوض بالقطاع

قال رئيس الدائرة أن الوسطاء العقاريين والمكاتب العقارية لهم دور هام في إنعاش السوق العقاري ويعملون باحترافية وكفاءة عالية.. مثمناً الدور الإيجابي لشركاء الدائرة والمطورين العقاريين والمكاتب العقارية في تمكين الدائرة من تحقيق أهدافها الرامية لتحسين بيئة الاستثمار العقاري والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة عجمان. وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المتمثلة في ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة مع المكاتب العقارية والمستثمرين وتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعاب كافة من أجل النهوض سوياً بالقطاع العقاري والمساهمة في الحفاظ على السمعة الطيبة التي تتميز بها إمارة عجمان في المجالات كافة لاسيما العقارية منها.