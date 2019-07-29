26 مليوناً تقفز بـ «أرامكس» 2.5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% عند مستوى 2846 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والاستثمار.

شهد السوق تداول 180.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 181.6 مليون درهم، نفذت من خلال 2537 صفقة، وجرى تداول أسهم 31 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات.

وتصدر سهم «أرامكس» التداولات بقيمة 26.15 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.53% مغلقاً عند 4.45 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة قدرها 21.3 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.43% ليغلق عند 0.934 درهم، ثم سهم «داماك» بتداولات وصلت إلى 20.8 مليون درهم، وزاد بنسبة 1.42% مغلقاً عند 0.998 درهم.

وسجل سهم «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر بنسبة 4.17% مغلقاً عند 0.5 درهم، تلاه سهم «الإثمار» بارتفاعه 3.92% مغلقاً عند 0.265 درهم، ثم سهم «أرامكس»، الذي حال ثالثاً من حيث الارتفاع.

وفي المقابل، سجل سهم «إعمار مولز»، الإنخفاض الأكثر بنسبة 1.9% وأغلق عند 2.06 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» متراجعاً بنسبة 1.34% ومغلقاً عند 5.16 درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير»، بنزوله 1.08% وإغلاقه عند 4.6 درهم.