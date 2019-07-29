«الياسات البترولية» تمنح «الإنشاءات» و«بتروفاك» عقد تطوير «بلبازم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منحت شركة الياسات البترولية، عقداً مشتركاً لكل من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة بتروفاك لتوفير خدمات التصميم الهندسي لتطوير مشروع بلبازم البحري، الذي يقع قبالة شاطئ جزيرة أبوظبي، إضافة إلى تقديم عرض يشمل خدمات التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتركيب للمرافق.

وقال أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية «يسعدنا الفوز بهذا العقد والمشاركة في التصميم، مؤكداً حرص الشركة على التعاون المثمر والبناء مع شركائها في بتروفاك لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم». وأكد أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تفخر بالثقة التي منحتها إياها شركة بترول أبوظبي الوطنية والشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن أدنوك تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأنه قد تم تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة في مجال تطوير حقول النفط كان آخرها إنجاز إحدى أكبر منصات النفط البحرية في العالم كجزء من مجمع حقل أم اللولو الفائق التطوير.

وجدد المهندس الظاهري التزام شركته بدعم خطط التوسع في شركة بترول أبوظبي الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية من 4 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2020 إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، مشدداً على أن الإنشاءات البترولية تتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع البرية والبحرية في أبوظبي والإمارات.

من جهته قال ماني راجاباثي، المدير العام لشركة بتروفاك «إن الفوز مع شركائنا الإنشاءات البترولية الوطنية بهذا المشروع يظهر مكانة الشركة التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، لافتاً إلى أن بتروفاك تشارك حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التابعة لمجموعة أدنوك، ما يعزز مكانة الشركة في السوق الإماراتية: «لقد تأسست بتروفاك في دولة الإمارات في عام 1991، وقامت بتطوير قوى عاملة كبيرة تدعم كل من المشاريع الإقليمية والدولية، مع التزامها بتقديم قيمة مضافة للسوق المحلية».