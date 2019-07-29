34.3 % نسبة التراجع في الهجمات الإلكترونية خلال 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 34.3% خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفق أحدث الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الهجمات المسجلة خلال الفترة من يناير / كانون الثاني حتى نهاية يونيو / حزيران من العام الجاري وصل إلى 151 هجمة مقارنة مع 230 هجمة في الفترة ذاتها من عام 2018.

وصنف الرصد الذي تصدره الهيئة 67 هجمة ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة و40 هجمة منخفضة فيما وصل عدد الهجمات ذات الأثر المتوسط 37 هجمة، وبحسب الهيئة، فقد كان أخطر البرامج الخبيثة خلال شهر يونيو / حزيران الماضي برنامج دراهوكيك، واختراقات نقطة ضعف الفلاش غير المعروفة، واختراقات أوركيل ويب لوجيك.

وعلى صعيد إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق فقد بلغ عددها خلال شهر يونيو 53، منها 31 فحص ثغرات، و22 اختبار اختراق، ووصل عدد الإصابات إلى 28634 في دبي، و12617 في أبوظبي، و8187 في الشارقة، و3619 في العين، و3861 في عجمان، و1055 في الفجيرة، و91 في رأس الخيمة.

وفي إطار دورها التوعوي نصحت الهيئة جميع المستهلكين بفحص دائم لملحقات البريد الإلكتروني مع برامج فيروسات محدثة قبل فتحها والتحقق من مرسل البريد الإلكتروني قبل فتحه، وعدم إعادة إرسال رسائل البريد غير المرغوب فيها وحذفها، وعدم النقر على الروابط المشبوهة.