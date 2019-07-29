دبي تتجاوز حرارة الصيف وتعزّز جاذبيتها السياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



رغم ما هو معروف عن منطقة شبه الجزيرة العربية بدرجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، إلا أن دبي أَبَت إلا أن تتحدى الظروف المناخية للتحول خلال تلك الفترة إلى نقطة جذب تستقطب آلاف الزوار من المنطقة، والعالم، بفضل العروض الترويجية الكبيرة التي جعلت من المدينة المطلة على ساحل الخليج العربي خياراً تنافسياً لقضاء فترة العطلات الصيفية، لاسيما للعائلات الخليجية التي تجد في دبي كل ما تتطلع إليه من شواطئ مجهزة بكل المستلزمات ومرافق ترفيهية ومتنزهات مغطاة، وحدائق الألعاب المائية، ومدن للأطفال، فضلاً عن العروض الخاصة التي تطرحها فنادق دبي بكل فئاتها خلال الصيف، وكذلك الطيف الواسع من عناصر الترويح التي تجعل من إمضاء الصيف في دبي، سواء للمقيمين أو الزوار، تجربة ممتعة لجميع أفراد الأسرة.

تمكنت دبي على مر سنوات من تغيير المفهوم السائد حول الصيف وحرارته، وجعلت منه فصلاً للاستمتاع العائلي، بما أطلقته من مشاريع ومبادرات من أبرزها «مفاجآت صيف دبي» الحافلة بالأنشطة والفعاليات، وبما توفره فنادق الإمارة ومنتجعاتها ومرافقها السياحية المتنوعة من خدمات متميزة تضاهي الأفضل عالمياً، بل ربما تتفوق عليها أحياناً، في الوقت الذي يمنح التنوع الكبير في الخيارات الفندقية مساحة أرحب للزوار من كل الفئات للتمتع بتلك الميزات كل وفق ميزانيته، في حين توفر فنادق دبي من فئة ثلاثة نجوم القدر نفسه من الرفاهية والمميزات التي تمنحها فنادق الخمسة نجوم في مناطق أخرى من العالم.

الفنادق

وبدءاً من الفنادق الاقتصادية زهيدة التكلف، وانتهاءً بأفخم الفنادق والمنتجعات التي يندر أن يجدها الزائر في أي مكان آخر في العالم، مروراً بباقة كبيرة من المرافق الخدميّة والمطاعم والكافيهات التي تقدم أشهى المأكولات من أشهر وأهم المطابخ الشهيرة حول العالم، تلبّي دبي تطلعات جميع زوارها على تنوع أمزجتهم، وتوفر لهم الفرصة للاستمتاع بالتنوع الكبير في تلك الخيارات التي تلاقي كل الأذواق.

وتمكنت دبي، من إفساح مكانة خاصة لها على خريطة المنشآت السياحية والفندقية رفيعة المستوى من خلال مجموعة فريدة من الفنادق الفاخرة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، ومن أبرزها فندق «برج العرب»، أيقونة الفخامة بين أهم وأبرز الفنادق العالمية، بإطلالته الفريدة على ساحل مياه الخليج العربي، ووسائل رفاهية عدة، تبدأ من استقبال الزوار بالطائرة المروحية، أو السيارات الفارهة من طراز «رولزرويس».

أنشطة متعددة

وتعد «مفاجآت صيف دبي» من أكثر الفعاليات تميزاً بما يضمه من أنشطة ترفيهية، وفرص للتسوق مع الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تصل بعضها إلى أكثر من 75% وتقدمها المحال والمنافذ التجارية المشاركة التي يتجاوز عددها 3500 متجر.

ولكل من يهوى الرياضات الشاطئية توفر شواطئ دبي، بإطلالتها الآسرة على ضفاف مياه الخليج، فرصة استثنائية للاستمتاع بشواطئها الرملية الناعمة.

Advertisements

المتنزهات المغطاة والمُكيّفة

ولم تغفل دبي أيضاً توفير الخيارات التي تلبي تطلعات محبي الطبيعة والمناظر الطبيعية، وللتغلب على حرارة الصيف، توجد فيها سلسلة من المتنزهات المغطاة والمُكيّفة، مثل «هاب زيرو» و«جرين بلانيت» في سيتي ووك الذي يضم أكثر من 3000 من النباتات والحيوانات المختلفة، و«حديقة الفراشات» التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، بما يقارب 15 ألف فراشة.

التزلج على الجليد

ولا تعتبر حرارة الصيف عائقاً أمام محبي رياضة «التزلج على الجليد» في دبي، فهناك «سكي دبي» الذي يوفر منحدراً للتزلج مُقام على مساحة 22500 متر مربع في مول الإمارات، والذي يعد من أبرز معالم الجذب في الإمارة لما يقدمه من تجربة ترفيهية وتثقيفية. كما يمكن لزوار دبي خلال فترة الصيف الاستمتاع بالإطلالة البانورامية الرائعة لمدينة دبي من أعلى بناء في العالم وهو «برج خليفة»، في حين توفر المنطقة المحيطة بالبرج التي تضم «دبي مول» أحد أكبر المراكز التجارية في العالم، العديد من الخدمات والمنافذ التجارية والمطاعم والكافيهات التي يمكن للأسرة أن تجد فيها ما تنشده من أشهى وأشهر المأكولات العالمية.

الأطفال

حرارة الصيف لا تعد كذلك عائقاً أمام العائلات، بمن فيهم زوار دبي الصغار الذين تتاح لهم العديد من فرص الاستمتاع بالمرافق الداخلية المكيفة المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، من مناطق للألعاب المخصصة لمختلف الأعمار، ومن أبرزها «كيدزانيا» التي تمنح الأطفال فرصة تجربة المهن والوظائف التي يحلمون بالالتحاق بها في المستقبل، وال«في آر بارك» المخصصة للألعاب الافتراضية ثلاثية الأبعاد. كما تأتي فعالية «عالم مدهش» المقامة كإحدى أكثر الفعاليات المحببة إلى نفوس الصغار.