2.12 مليار ريال أرباح «سابك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الثاني هذا العام لانخفاض الطلب على المواد الكيميائية والبلاستيك. ونقلت «بلومبيرج» عن بيان للشركة، أن صافي دخل سابك تراجع إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 6.7 مليار في الربع نفسه من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لسابك يوسف عبدالله البنيان: إنه على الرغم من أن انخفاض أسعار البتروكيماويات أثر سلباً في نتائج سابك في الربع الثاني، بقي الأداء التشغيلي قوياً. (د ب أ)