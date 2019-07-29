الاتصالات: 36 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول و6.84 مليون لديهم ADSL

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول، إلى 36.41 مليون حتى نهاية إبريل 2019، مقارنة بنحو 35.44 مليون مستخدم فى مارس2019 ، ونحو 30.68 مليون فى إبريل 2018 ،وذلك وفقا لمؤشرات عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فيما انخفض حجم الاشتراك بـ"الـ يو اس بى مودم"، إلى 2.93 مليون حتى إبريل 2019 و3.03 مليون فى مارس 2019 و 3.35 مليون، فى إبريل 2018، وزادت السعة الدولية للإنترنت إلى 2033.83 مليار نبضة/ ث حتى إبريل 2019، مقارنة بمارس 2019 ،والتى سجلت 1983.83مليار نبضة/ث، وإبريل 2018، والتى سجلت 1953.73 مليار نبضة /ث.
وفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالنسبة اللأسر، والأفراد لعامي 2018/2019، فقد استمرت نسبة مستخدمو الإنترنت بشكل عام، كما هى، وتصل إلى 40.9 مليون مستخدم، يمثلون نسبة انتشار تصل الى 48%.
وارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL، 6.84 مليون مشترك فى إبريل 2019، مقارنة بنحو 6.82 فى مارس 2019 و 5.64 فى إبريل 2018.
ويصل نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 38.86 مليون فى إبريل 2019 مقارنة بنحو 37.94 فى مارس 2019 و 31.41 مليون فى ابريل 2018.
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