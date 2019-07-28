شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون الأرضى لـ 8.36 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الارضى المنزلى الى 8.36 مليون فى ابريل 2019 مقارنة بنحو 8.09 مليون فى مارس 2019 و 7.47 مليون فى ابريل 2018 حيث يشهد التليفون الأرضى نمو بسبب ADSL.

ووصل إجمالى سعة السنترالات الى 23.11 مليون خط حتى ابريل 2019 مقارنة بنحو 22.89 مليون خط فى مارس 2019 و 19.86 مليون خط فى ابريل 2018.

وجاء معدل انتشار الهاتف الثابت بنهاية ابريل الى 7.61% ووصل عدد السنترالات الى 1510 سنترال منهم 1051 فى الريف المصرى، ويصل عدد المشتركين منازل 86% يليهم عدد المشتركين تجارى 11% ثم عدد المشتركين حكومى 3% ، وتحتاج المصرية للاتصالات الى ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية للاتصالات للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالتليفون الارضى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كشفت عن انفاق المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% نحو 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات ، وشركتين فقط هم من يقدمون خدمات التليفون الأرضى بين مشغلى الاتصالات فى مصر وهم المصرية للاتصالات واتصالات مصر.