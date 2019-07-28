شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون الأرضى لـ 8.36 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الارضى المنزلى الى 8.36 مليون فى ابريل 2019 مقارنة بنحو 8.09 مليون فى مارس 2019 و 7.47 مليون فى ابريل 2018 حيث يشهد التليفون الأرضى نمو بسبب ADSL.
ووصل إجمالى سعة السنترالات الى 23.11 مليون خط حتى ابريل 2019 مقارنة بنحو 22.89 مليون خط فى مارس 2019 و 19.86 مليون خط فى ابريل 2018.
وجاء معدل انتشار الهاتف الثابت بنهاية ابريل الى 7.61% ووصل عدد السنترالات الى 1510 سنترال منهم 1051 فى الريف المصرى، ويصل عدد المشتركين منازل 86% يليهم عدد المشتركين تجارى 11% ثم عدد المشتركين حكومى 3% ، وتحتاج المصرية للاتصالات الى ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية للاتصالات للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالتليفون الارضى.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كشفت عن انفاق المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% نحو 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات ، وشركتين فقط هم من يقدمون خدمات التليفون الأرضى بين مشغلى الاتصالات فى مصر وهم المصرية للاتصالات واتصالات مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون الأرضى لـ 8.36 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.