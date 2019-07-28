تعلن شركة الطيران الفرنسية "ايرفرانس" هذا الأسبوع خططها لشراء ما بين 50 و70 طائرة من طراز إيرباص ايه220 للرحلات المتوسطة الكندية الصنع، في إطار عملية تجديد لأسطولها، بحسب ما ذكرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الأحد.
ويتوقع أن يؤكد مجلس إدارة الشركة على طلب الشركاء الضخم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019.
ويمكن أن يتضمن الطلب خيار شراء "طائرات من الطراز نفسه" ولكن بخلاف التوقعات السابقة لا يتوقع أن يشمل أي طائرات "ايه 320نيو" التي تلقى رواجا، بحسب الصحيفة.
ولم ترد أي تقديرات لقيمة الصفقة.
ورفضت ايرفرانس تأكيد الطلب، ولكنها قالت إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذه المرحلة".
ورفضت شركة ايرباص التعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر ايرفرانس تطلب شراء مجموعة كبيرة من طائرات إيرباص ايه220 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.