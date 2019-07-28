’’الذهب طالع نازل‘‘.. ننشر أسعار المعدن النفيس في الأسواق

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الأحد 28 يوليو، في السوق المصري، بقيمة جنيه.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض سعر الذهب عالمياً لتسجل أوقية المعدن النفيس 1418 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

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عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 749 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5240 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.