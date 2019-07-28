انخفاض أرباح التصنيع الوطنية 25% بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت شركة التصنيع الوطنية صافي ربح قدره 297 مليون ريال خلال الربع الثاني 2019 بتراجع نسبته 25% مقارنة بأرباح الربع المقابل والبالغة 396 مليون ريال. فيما سجلت ارتفاعا نسبته 86% عن صافي الربح خلال الربع الأول 2019، والبالغ 160 مليون ريال.

كما انخفضت أرباح التصنيع إلى 456.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 40%، مقارنة بأرباح 757.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2018.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مطلق المريشد في مؤتمر صحفي أمس أن أرباح التصنيع خلال فترة الربع الثاني سجلت ارتفاعا مقارنة بالربع الأول، نتيجة لإنهاء صفقة استحواذ ترونوكس على نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في شركة كريستل، مما انعكس على صافي الأرباح للمرة الأولى منذ اكتمال الصفقة، حيث تم استبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة، وتم تسجيل الأثر المالي الإيجابي كأرباح في صافي الدخل الموحد لشركة التصنيع ضمن الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

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وعزا المريشد انخفاض صافي الربح للربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني أكسيد التيتانيوم، إضافة إلى إلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة التي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد إتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للمالية فواز الفواز بأن القوائم المالية الأولية الموحدة تم إصدارها للمرة الأولى دون توحيد القوائم المالية لشركة كريستل، وتم تصنيف الاستثمار في شركة ترونوكس ضمن بند الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28.

ووصلت مبيعات التصنيع إلى 731 مليون ريال خلال فترة الربع الثاني مقارنة بمبيعات قدرها 716 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي ومقارنة بمبيعات قدرها 739 مليون ريال في فترة الربع الأول من 2019.

وذكر الفواز أن إدارة الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة بعض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات داخل المملكة وخارجها بما يتناسب مع استراتيجيتها ويحقق طموحات مساهميها في التوسع والنمو وتنوع الأنشطة وتحسين النتائج.