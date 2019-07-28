أرباح نادك تهبط 64% بعد خسائر أدوات مالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» بنسبة 63.7% إلى 7 ملايين ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ19.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، نتيجة تحقيق خسائر أدوات مالية وارتفاع مصاريف التمويل والبيع والتسويق. كما تراجعت أرباح النصف الثاني بنسبة 76.6% إلى 3.39 ملايين ريال، مقارنة بـ14.4 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي ربح الربع الثاني إلى:

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1- خسائر أدوات مالية مشتقة: حيث قررت الشركة إنهاء العقود الخاصة بمنتجات أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها، وتم الاعتراف بخسائر إنهاء هذه العقود مع البنوك المحلية والتي بلغت قيمتها 19.16 مليون ريال للربع الثاني. وتم الاعتراف بأثر صافي الخسارة غير المحققة لعقود تبادل العملات بمبلغ وقدره 5.55 ملايين ريال للربع الثاني. وعليه، أثرت الأدوات المالية المشتقة سلبا على صافي ربح الشركة بخسائر قدرها 24.71 مليون ريال. وتعتبر هذه الخسائر سببا رئيسا في انخفاض ربح الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

2- مصاريف التمويل: ارتفعت مصاريف التمويل والتسهيلات البنكية للربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.84% على الرغم من انخفاض أرصدة القروض القائمة في نهاية الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. وتعود الزيادة في مصاريف التمويل إلى زيادة تكلفة الإقراض السائدة في السوق والعمولات البنكية.

3- خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة: كان لتقييم أرصدة الذمم التجارية المدينة أثر سلبي على صافي الدخل للربع الثاني، حيث بلغت خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة مبلغا وقدره 2.91 مليون ريال مقابل عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ وقدره 0.35 مليون ريال، وذلك بصافي ارتفاع قدره 3.26 ملايين ريال.

4- مصاريف البيع والتسويق: ارتفعت مصاريف البيع والتسويق للربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.85%، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات، وكذلك زيادة حجم الإنفاق على الأنشطة التسويقية وزيادة مصاريف التسويق.