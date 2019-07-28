تراجع أرباح سابك 55% وتوقع استمرار التأثيرات بالنصف الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 68.3% إلى 2.12 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ6.7 مليارات ريال بالربع المماثل من العام الماضي. كما تراجعت أرباحها خلال النصف الأول بنسبة 54.7% إلى 5.52 مليارات ريال مقارنة بـ12.2 مليار ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني والنصف الأول إلى تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة. وقالت سابك إنه كما أثرت زيادة الإنتاج العالمي من المنتجات الأساسية على أسعار منتجات سابك وهوامشها في النصف الأول من 2019، فمن المتوقع استمرار ذلك في التأثير على أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الجاري أيضا.

وأضافت: من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019 مقارنة بعام 2018، ولا سيما مع مراجعة البنك الدولي في يونيو الماضي لتوقعات الناتج المحلي العالمي، حيث انخفضت التوقعات إلى 2.6%، من 2.9%، لكن البنك توقع ارتفاعا طفيفا يصل إلى 2.7% في عام 2020.

35.87 مليارا إيرادات

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وبلغت إيرادات سابك في الربع الثاني 35.87 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 4%، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، نتيجة التباطؤ المستمر في نمو الطلب، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق زيادة في الإنتاج في المنتجات الأساسية. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والانخفاض بالقيمة في الربع الثاني 9.07 مليارات ريال، بتراجع نسبته 11% على أساس ربع سنوي، محققة هامشا قدره 25% مدفوعا بانخفاض أسعار البتروكيماويات والارتفاع النسبي في تكاليف اللقيم والعمليات التشغيلية.

زيادة تكلفة مواد اللقيم

وأوضحت أن أسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 10%، مما ترتب عليه زيادة تكلفة مواد اللقيم، وقد بلغت تكلفة المبيعات في (سابك) 25.84 مليار ريال في الربع الثاني من 2019، بانخفاض طفيف عن سابقه، فيما بلغ الدخل من عمليات الربع الثاني 4.84 مليارات ريال، بانخفاض 22% مقارنة بالربع الأول من 2019.

4.83 مليارات ربح تشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 4.83 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل 10.83مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 55.4%.

أما إجمالي الربح فبلغ 10.03مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل 16.1 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 38%. وبلغت ربحية السهم بنهاية النصف الأول 1.84 ريال، مقابل 4.07 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.