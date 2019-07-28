إنهاء 91 مشروعا مائيا وبيئيا خلال النصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ 91 مشروعا مائيا وبيئيا خلال النصف الأول من العام الجاري في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة 3.2 مليارات ريال، حيث تسعى لتحقيق أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمناطق المملكة وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

وقال نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية بالشركة المهندس منصور أبوثنين إن هذه المشاريع ستخدم قرابة مليون مستفيد إضافي في مناطق المملكة المختلفة، كذلك تسهم في زيادة نسب تغطية خدمات المياه والخدمات البيئية وصولا للنسب المستهدفة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة.

وأضاف أن حزمة المشاريع المنجزة تتضمن محطة معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، وخزانات تشغيلية واستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على خدمة العملاء، كذلك تعزيز منظومة خدمات المياه والخدمات البيئية ورفع القدرة التشغيلية لهما.

وتابع أبوثنين: نواصل من جانب آخر التوسع في تقديم خدماتنا حيث إنه وخلال الفترة نفسها أبرمت شركة المياه الوطنية 106عقود لمشاريع مياه وخدمات بيئية جديدة في مختلف المناطق بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

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ولفت إلى أن الشركة طبقت خلال العامين الماضيين عددا من المبادرات ومؤشرات الأداء للرفع من وتيرة وجودة تنفيذ مشاريعها، كما أن الشركة تواصل العمل لإنجاز عدد من المشاريع الحيوية المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم، فضلا عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات لقطاعي المياه والصرف الصحي.

تنفيذ 91 مشروعا

- التكلفة 3.2 مليارات ريال

توقيع 106 عقود لمشاريع

- التكلفة 2.6 مليار ريال