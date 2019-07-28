دعوة المنشآت لتقديم إقرارات الضريبة المضافة قبل 31 يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن يونيو الماضي، وأيضا على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019، وذلك قبل 31 من شهر يوليو الحالي، عبر بوابة الهيئة.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الالكتروني GAZT.GOV.SA ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الالكترونية عبر البوابة. وتحتوي منصة «الرحلات التعليمية» على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

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متى تقدم المنشآت إقراراتها الضريبية؟

01. المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2019 قبل نهاية يوليو 2019

02. المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال يتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو قبل نهاية يوليو الحالي 2019