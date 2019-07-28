البحر الأحمر للتطوير تنشئ فندقا لموظفي المشروع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدا لتصميم وإنشاء فندق سيخصص لاستقبال موظفي الشركة في موقع المشروع.

ويعد الفندق الذي سيتم تطويره جزءا من مشروع أوسع يشتمل على تطوير «مدينة الموظفين» التي ستتضمن وحدات سكنية، ومكتبية، حيث من المتوقع أن تخدم نحو 40 ألف عامل وموظف في مشروع البحر الأحمر خلال وبعد الانتهاء من عملية تطوير الوجهة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو «مع تقدم سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، بات من الضرورة توفير بيئة سكنية راقية لعمال ومنسوبي الشركة في المشروع، حيث سنطور فندقا سكنيا فاخرا وفق أعلى معايير الجودة، مع التزامنا بحماية النظام البيئي الذي يتميز به مشروعنا».

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وأضاف ستقوم الشركة المنفذة للمشروع بموجب العقد بتسليم الفندق الذي يضم 150 غرفة بعد عام من الآن، وستتم إدارته من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف توفير السكن الملائم لموظفيها، بالإضافة إلى موظفي شركات الطرف الثالث الذين يزورون موقع المشروع خلال تطوير المرحلة الأولى بما يتيح لهم إمكانية التركيز على أعمالهم الأساسية، وقد يستقبل الفندق مع تقدم عمليات التطوير في المشروع ضيوف الموظفين الذين يعملون في الوجهة خلال فترة تطوير المشروع.

وستستضيف مدينة الموظفين خلال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، نحو 14 ألف موظف، بالإضافة إلى توفير سكن موقت لتأمين نحو 25 ألف عامل خلال فترة تطوير أصول المشروع.

وقال كبير إداريي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير إيان ويليامسون: «يعد إنشاء الفندق المطل على البحر ضمن مشروع مدينة الموظفين مثالا حيا على نهج شركتنا في الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة خلال عمليات التطوير بدلا من الاعتماد على الأبنية الموقتة، وسيسهم هذا النهج في خفض النفقات، والحفاظ على البيئة أيضا، وسيتم استخدام تقنيات البناء مسبق الصنع، حيثما أمكن لخفض الأثر البيئي، وخفض عدد العمال في الموقع، بالإضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة».

وتمضي الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المحدد لها، لتكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2022، وستضم 14 فندقا فاخرا ستوفر نحو 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، كما ستضم المرحلة الأولى للمشروع البنية التحتية للخدمات والمرافق اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مرسى لليخوت، ومطار مخصص لاستقبال زوار الوجهة.

فندق لموظفي مشروع البحر الأحمر: