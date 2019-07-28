«سكني» يوقع 1900 عقد مع مستفيدي مخطط وادي جليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما اكتمل حجز 75 % من الأراضي المجانية في مخطط وادي جليل السكني شمال شرق محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 6600 قطعة أرض، أوضح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من المخطط تجاوز 1900 عقد من إجمالي الحجوزات، مفيدا بأن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين، لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.
وأشار البرنامج إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.
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