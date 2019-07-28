تقديم عروض تخصيص قطاع مطاحن الدقيق الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما حددت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي لعملية التخصيص الأربعاء المقبل موعدا لتقديم عروض تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، أكدتا في بيان أمس انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من عام 2019 وفقا لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.

وأعلنتا إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق 31 يوليو 2019، وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية، ويشار إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين.

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وتمثل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.

تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

28 يوليو 2019: انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى

31 يوليو 2019: إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص القطاع

تشمل مرحلة تقديم العروض: