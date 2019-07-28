شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الليمون تعود لقواعدها سالمة.. الكيلو انخفض لـ5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الليمون اليوم الأحد 28-7-2109 لتسجل أقل سعر لها منذ شهر رمضان المبارك والتى شهدت ارتفاعا فى أسعاره تخطى بها حاجز الـ70 جنيها ولكن مع استقرار السوق وحصد المحصول من المزارع عادت أسعار الليمون لقواعدها سالمة بالوصول الى 5 جنيهات للكيلو داخل أسواق الجملة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ان اسعار الليمون عادت لطبيعتها ، مشيرا إلى أن الأسعار حاليا بسوق الجملة تراوحت بين 5- 15 جنيها للكيلو وذلك بعد أن شهدت الاسواق ضخ كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وبالأخص محصول وجه بحرى.

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وأضاف النجيب لليوم السابع أن اسعار الليمون بدأت تنخفض منذ شهر تقريبا وذلك بعد ظهور محاصيل انتاج مزارع الصعيد والان بدأت مزارع البحيرة ودمياط تضخ كميات كبيرة الى الاسواق ، مؤكدا أن هذا العام يشهد وجود كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية فى جميع الأسواق وهذا ما أدى الى انخفاض أسعار الكثير من الأصناف لأكثر من 50% .