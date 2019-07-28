شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: بوابة العمرة المصرية تحمى من الوقوع ضحية للسماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن بوابة العمرة المصرية تحمى المواطن من الوقوع فى عمليات نصب، لافته إلى أنها تمثل انتصار لشركات السياحة المصرية، ونجاحها يمثل تحدى كبير للقطاع.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه هناك حرص للعمل من خلال الضوابط المنظمة لموسم العمرة وحتى لا يقع المواطن ضحية للسماسرة، لافته إلى أنها ستمنح المعتمر فرصة الدخول وتحرى البرامج التى تضعها الشركات والاختيار من بينها المناسب له.

وكان حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أعلن عن تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع اجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

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