شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 33.26 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 8819.00 .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9084.75 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9000.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 63
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 44
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عدد أسهم الشركات الثابتة 23
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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