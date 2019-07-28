شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يواصل ارتفاعه في الاجل القصير كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 5420 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي والقوي، وفي ظل تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5450 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 28-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.