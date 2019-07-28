شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: rtl; color: #000000; line-height: 115%; text-align: right; orphans: 2; widows: 2; background: transparent } p.western { font-family: "TheSans", serif; font-size: 12pt } p.cjk { font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "TheSans"; font-size: 12pt; so-language: ar-EG } انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2850 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من اعلى قيمة لها في أسبوع، ومازال المؤشر يلامس مستوى الدعم 2830 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 2900 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2800 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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