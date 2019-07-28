شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 10631 نقطة، وهو اعلى مستوى يحققه خلال الأسبوع الماضي، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعد إشارة إيجابية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 10700 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لتاكيد الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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