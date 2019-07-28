شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: بوابة العمرة المصرية مرتبطة بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه سيتم تدريب الموظفين الذين سيتعاملون مع بوابة العمرة المصرية لسهولة وضمان جودة الخدمات التى سيتلقاها المعتمر المصرى.

وأوضح إبراهيم أن البوابة ستكون متضمنة للضوابط التى تصدرها وزارة السياحة، حيث تخضع كل البرامج من خلال البوابة للضوابط، لافتا إلى أن البوابة تتضمن حجز الطيران والفنادق السعودية، لافتا إلى أن الشركة ستتولى إدخال أسماء الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن البوابة لديها ربط مع وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات.

ولفت إلى أن بوابة العمرة المصرية ستشهد فى مرحلتها الأولى تسجيل شركات السياحة ومن خلالها يمكن للمواطن الدخول على الشركة ومعرفة برامجها.

وأوضح إبراهيم أن البوابة سيكون مصاحب لها ابلكيشن موبايل، يمكن للمواطن تحميله على الموبايل ومن خلاله يستطيع تقديم شكوى من خلاله وترسل بشكل مباشر إلى غرفة الشركات ووزارة السياحة حيث تتولى لجانها متابعة الشكوى.

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وكان حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أعلن عن تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع اجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لغرفة شركات السياحة بمشاركة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، و من المقرر أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.