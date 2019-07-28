شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة آسيوية: مصر تدعم صناعة الملابس من أجل الباحثين عن ملجأ جمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "نيكى آشيان ريفيو" الآسيوية المعنية بأخبار المال والاقتصاد إن مصر تدعم صناع الملابس الصينيين الباحثين عن ملجأ جمركى..

وأشارت الصحيفة إلى أن العمال يضعون اللمسات الأخيرة على حديقة صناعية مترامية الأطراف فى الصحراء الواقعة بين القاهرة والإسكندرية والتى ستضم حوالى 600 من مصانع الملابس والنسيج الصينية. وأضافت أن حديقة مانكاى المصرية الصينية فى مدينة السادات ربما تمنح الشركات الصينية قاعدة يقوموا من خلالها الملابس المعفاة من الرسوم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهو احتمال جذاب بالنظر إلى ارتفاع التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية زيادة تكاليف الإنتاج المحلى.

وسعيا لتخفيض محتمل ما بين 40 إلى 50% من تكاليف التشغيل، فإن شيشى سيتى لصناعة السترات قد وضعت ميزانية 10 ملايين دولار لتحويل الإنتاج من الزبائن فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى مانكاى من الصين العام المقبل.

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وقال شى تيانلينج، رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير Ningxia Mankai Investment، التى تعد المطور الصينى للحديقة الصناعية إن مصر بلد مثالى لصناعى النسيج. وقد بدأ شى بالفعل الإنتاج فى مصر العام الماضى للسوق المحلى من مصنع مستأجر بطاقة 200 عامل. وأوضح أن مصر قريبة من الاتحاد الأوروبى، وأفريقيا هى القارة التى لديها أفضل الديموجرافيات للمستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن عددا كبيرا من مصانع النسيج والملابس الصينيين يعملون على خططهم لتأسيس عمل لهم فى مصر.

وكانت الحديقة الصناعية فى مدينة السادات، وهى مشروع مشترك بين الحكومة المصرية ومؤسسة نينشيجا مانكاى التى تم تأسيسها مؤخرا قد افتتحت فى مايو بأول مجموعة من المصانع التى بدأت الإنتاج. وفى جين أن الحديقة نفسها جاهزة إلى حد كبير، فإن المسئولين فى مصر يتحدثون عن آلات ومعدات لـ 140 مصنعا تصل إلى الحديقة بنهاية العام.