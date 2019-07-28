شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: زيادة الاشتراكات بالهاتف المحمول لتصل إلى 93.68 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأول مرة منذ عدة أشهر بعدما شهد تراجعا كبيرا خلال الأشهر، ولكن الزيادة كانت طفيفة للغاية لم تتجاوز 250 ألف خط جديد بتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى شهر ابريل الماضي.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حصلت عليه الخليج 365، أن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول وصل إلى 93.68 مليون فى ابريل الماضى مقارنة بـ93.43 مليون بمارس الماضى وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 250 الف عميل جديد.

إلا أنه وبالمقارنة بحجم المشتركين فى تلك الفترة عن العام الماضى نجد تراجعا فى حجم الاشتراكات يصل إلى 4 ملايين خط، حيث كان يصل حجم الاشتراكات فى ابريل 2018 إلى 97.86 مليون مقارنة بنحو 93.68 مليون فى ابريل 2019.