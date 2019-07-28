شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: بوابة العمرة المصرية لها "أبلكيشن" للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد إبراهيم رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة أن بوابة العمرة المصرية ستشهد فى مرحلتها الأولى تسجيل شركات السياحة ومن خلالها يمكن للمواطن الدخول على الشركة ومعرفة برامجها.

وأوضح إبراهيم أن البوابة سيكون مصاحب لها ابلكيشن موبايل، يمكن للمواطن تحميله على الموبايل ومن خلاله يستطيع تقديم شكوى من خلاله وترسل بشكل مباشر إلى غرفة الشركات ووزارة السياحة حيث تتولى لجانها متابعة الشكوى.

بدوره، قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن بوابة العمرة المصرية هى الحل الأمثل لمشكلات شركات السياحة التى ظهرت عقب تطبيق السعودية لنظام التأشيرة الإلكترونية، لافتا إلى أنها ايضا تمثل حماية للمواطن الذى كان سيعانى فى تلقى خدمات العمرة.

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وأشار تركى إلى أن هذه البوابة ستمثل الطريق لتنظيم قوافل العمرة وكذلك العمرة بلس والتى ستمكن شركات السياحة من تنظيم برامج سياحية للمعتمرين من أسيا وأمريكا اللاتينية والدول البعيدة مع برنامج العمرة.

وكان حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أعلن عن تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع إجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لغرفة شركات السياحة بمشاركة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومن المقرر إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.